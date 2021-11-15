Актрисе пришлось пережить трудный период в жизни на заре своей карьеры

Актрисе пришлось пережить трудный период в жизни на заре своей карьеры55-летняя актриса Маргарита Шубина исполнила более 50 ролей за свою кинокарьеру. Однако большинство поклонников знают ее как Любовь Петрову – маму Лёхи в сериале "Сваты". Артистка смогла построить успешную карьеру несмотря на то, что за пределами камер ей нередко приходилось сталкиваться с жизненными трудностями.Шубину тянуло к творчеству с ранних лет. В детстве будущая актриса ходила в художественную школу и всерьез увлекалась литературой. Однако после окончания школы неусидчивая Маргарита Валерьевна поступила в ГИТИС, променяв юношеские увлечения на актерскую карьеру. А в середине 80-х артистка получила свою первую роль в кино.Первые работы не сделали из Шубиной звезду – о ней всерьез заговорили только в начале нулевых, когда на экраны вышел сериал "Нетложка", где актриса сыграла роль фельдшера Надежду. Эта картина во многом стала решающей для карьеры артистки, принеся ей широкую известность и любовь зрителей. Однако до этого ей пришлось пережить немало бед.В 21 год Шубина лишилась матери – женщину убили в их с дочерью квартире. Артистка нашла свою родительницу в ванной комнате, когда та еще дышала, и вызвала скорую. Женщину пытались спасти несколько часов, но не смогли. Она скончалась в больнице, а дело по факту ее смерти так и не завели. После трагедии Маргарите Валерьевна долгое время находилась в депрессии и даже хотела сдаться в психиатрическую больницу. Спустя время квартиру, порог которой актриса не могла переступать, пришлось продать. А вернуться к нормальной жизни Шубиной помогла большая любовь.С Олегом Меньшиковым звезда познакомилась на репетиции спектакля "Калигула". Тогда актеру было уже за 30 лет: за его плечами была работа в "Покровских воротах" и толпы поклонниц. Именно эти отношения помогли артистке выбраться из тяжелого состояния. В какой-то момент пара рассталась, но Шубина продолжает с теплотой отзываться о бывшем возлюбленном. По ее словам, Меньшиков отдавал ей цветы от поклонниц, а артистка посвящала ему стихи.Своего первого мужа звезда встретила уже после романа с известным актером. Ее супруг Владислав, который когда-то учился с будущей женой на одном курсе, занимается бизнесом. За годы совместной жизни пара родила двоих сыновей, Максима и Серафима, и обвенчалась спустя 17 лет брака.Со своим родным отцом Шубина познакомилась только в 32 года. Мужчина оказался известным фехтовальщиком. Маргарита Валерьевна не только простила родителя за то, что тот не участвовал в ее жизни многие годы, но и познакомила с его со своими сыновьями. Сейчас актриса продолжает активно заниматься карьерой: звезда снимается в кино и играет в театре.