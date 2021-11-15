К главной теме. Природоохранная прокуратура подтвердила факт загрязнения речки Большая Липня в...

К главной теме. Природоохранная прокуратура подтвердила факт загрязнения речки Большая Липня в Петушинском районе. Завтра на ферму предпринимателя Джона Кописки, которого называют виновником экологического бедствия, приедут представители Росприроднадзора. Как ситуацию видят в самом Рождестве? - расскажем в нашем материале.Снег на "Рождество" - хорошая примета. Но удачным этот год для хозяйства Джона Кописки точно не будет. Местные жители снова обвинили "русского фермера" в нечистоплотности. Заявили, что предприятие сливает отходы в речку. И слили в сеть снимки бурлящей воды и мертвой рыбы. Пена с Большой Липни вроде сошла, но осадочек остался."Дикая случайность". Так об инциденте говорят в самом фермерском хозяйстве. Факт утечки даже не отрицают. Главный инженер показывает, как устроена система сбора и хранения отходов. Из коровников жидкий навоз течет в жижесборник, где сепаратор делит его на фракции: сухую...- это подстилка, она прошла обработку, семьдесят градусов, в ней нет никаких бактерий.... и жидкую. Тонны навоза еще полгода хранятся в гигантских резервуарах, а потом готовое (и что важно - бесплатное) удобрение по шлангам перекачивают в поля, рассеивают и закрывают землёй.Геннадий Мишин, главный инженер ООО "Рождество":- Произошел разрыв шланга, водитель сразу этого не заметил и часть жидкости собралось на поле незапаханной и произошла утечка жидкости."Подсолить" речку могли грунтовые воды. Капля нитрата рыбу не убивает, говорит Александр Функ. Но он не эколог. Он - агроном. Вспоминает: трубопровод той ночью чинили часа полтора.Александр Функ, главный агроном ООО "Рождество":- Примерно двести-триста кубов, я думаю, что не больше. Вот такая вот случайность. Конечно, мы сразу исправили, и для того, чтобы не дополнять, мы в этот же день свернулись и ушли на другое поле.Джон Кописки в своем кабинете - ждет официальных заключений. Это не первое "грязное" пятно на его молочно-белой репутации. Весной навоз из переполненных "рождественских" лагун хлынул в Пекшу. А несколько лет назад сограждане уличили Кописки в порче сельхозугодий.Джон Кописки, владелец фермерского хозяйства:- Мы не поливаем навоз на реку даже рядом. Десять лет назад там был такой же инцидент, там был человеческий фактор. Потому что человек спал, это было напротив нашего комплекса. Мы решили эту проблему с дачниками. Это был первый раз за десять лет!Раньше всех в ситуации разобрались петушинские власти. Факт загрязнения подтвердила районная комиссия по ЧС. Надзорным инстанциям рекомендовали наказать англичанина рублём и обязать его восстановить баланс местных флоры и фауны.Татьяна Логинова, помощник Владимирского природоохранного прокурора:- Пробы воды готовы, имеется загрязнение водного объекта, проводятся дальнейшие контрольно-надзорные мероприятия. Предположительно виновник установлен, но пока какие-либо меры не приняты, потому что мероприятия еще продолжаются.К проверке теперь подключается территориальное управление Росприроднадзора. За пробами воды И ПОЧВЫ в "Рождество" направляется выездная лаборатория. От результатов исследования будет зависеть, каким будет штраф и величина дыры в финансовом состоянии "сырного короля".ДарьяДавыдова. Константин Миронов. Илья Хлудов. "Вести-Владимир"