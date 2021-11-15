Он всадил нож в шею товарища.

В Александрове присяжные признали местного жителя виновным в убийстве товарища. Будучи пьяным, он зарезал своего знакомого.Отмечая Новый год, 1 января 2021-го двое мужчин повздорили возле одного из домов на улице Совхоз Правда. Они выясняли отношения с 4 до 7 утра. Их диалог перерос в словесный конфликт, а впоследствии и в обоюдную борьбу. Один из участников потасовки с силой ударил противника ножом в шею.Колото-резаное ранение с повреждением глотки и гортани стало причиной смерти потерпевшего. На следующий день он скончался в местной больнице от геморрагического шока.Вину в совершении преступления мужчина не признал.Он пояснил, что в новогоднюю ночь в машине между ними возник конфликт. Выйдя из автомобиля, друг ударил его первым, а затем продолжил избиение. Дальнейшие действия душегуб оправдывал необходимой самообороной.Обвинение и присяжные не согласились с версией подсудимого, который признан виновным. Окончательный приговор по делу будет вынесен в конце ноября.