С момента подключения всех субъектов РФ к проекту «Электронная регистрация ипотеки за один день» за сентябрь и октябрь 2021 года Росреестр зарегистрировал 141,5 тыс. ипотек менее чем за 24 часа, ..

С момента подключения всех субъектов РФ к проекту «Электронная регистрация ипотеки за один день» за сентябрь и октябрь 2021 года Росреестр зарегистрировал 141,5 тыс. ипотек менее чем за 24 часа, сообщила заместитель руководителя ведомства Елена Мартынова.Всего за два месяца Росреестр зарегистрировал 433,5 тыс. ипотек. Доля электронной ипотеки в прошлом месяце составила 54% (зарегистрировано 116,7 тыс. электронных пакетов документов), что более чем в полтора раза превышает показатель января 2021 года (32%) и в 5 раз долю электронной ипотеки на начало 2020 года.В рамках реализации проекта «Ипотека за один день»10 ноября 2021 года состоялась рабочая встреча исполняющего обязанности руководителя Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области Александра Киреева с руководителем офиса ипотечного кредитования Владимирского отделения ПАО «Сбербанк» Татьяной Волковой и начальником отдела по работе с партнерами и ипотечного кредитования Кружковой Анастасией.В ходе встречи представители Управления и банка обсудили вопросы взаимодействия в регистрационной сфере, особое внимание уделив вопросам регистрации ипотеки в электронном виде.По данным электронного сервиса ПАО Сбербанк «ДомКлик» во Владимирской области срок регистрации Управлением ипотечных сделок, совершенных в электронном виде, составляет один день.Представители Владимирского отделения ПАО «Сбербанк» обратили внимание на растущий спрос на электронные услуги на рынке недвижимости Владимирской области.Заместитель руководителя Управления Александр Киреев отметил: «На данном этапе в регионе порядка 41% услуг оказывается в электронном виде. Немалый вклад в этот показатель внесло Владимирское отделение ПАО «Сбербанк», которое по итогам 10 месяцев текущего года обеспечило 60% регистрации ипотеки с использованием электронных сервисов, что в абсолютном выражении составило почти 3500 сделок.