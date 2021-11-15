С момента подключения всех субъектов РФ к проекту «Электронная регистрация ипотеки за один день» за сентябрь и октябрь 2021 года Росреестр зарегистрировал 141,5 тыс. ипотек менее чем за 24 часа, ..
С момента подключения всех субъектов РФ к проекту «Электронная регистрация ипотеки за один день» за сентябрь и октябрь 2021 года Росреестр зарегистрировал 141,5 тыс. ипотек менее чем за 24 часа, сообщила заместитель руководителя ведомства Елена Мартынова.
Всего за два месяца Росреестр зарегистрировал 433,5 тыс. ипотек. Доля электронной ипотеки в прошлом месяце составила 54% (зарегистрировано 116,7 тыс. электронных пакетов документов), что более чем в полтора раза превышает показатель января 2021 года (32%) и в 5 раз долю электронной ипотеки на начало 2020 года.
В рамках реализации проекта «Ипотека за один день»10 ноября 2021 года состоялась рабочая встреча исполняющего обязанности руководителя Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области Александра Киреева с руководителем офиса ипотечного кредитования Владимирского отделения ПАО «Сбербанк» Татьяной Волковой и начальником отдела по работе с партнерами и ипотечного кредитования Кружковой Анастасией.
В ходе встречи представители Управления и банка обсудили вопросы взаимодействия в регистрационной сфере, особое внимание уделив вопросам регистрации ипотеки в электронном виде.
По данным электронного сервиса ПАО Сбербанк «ДомКлик» во Владимирской области срок регистрации Управлением ипотечных сделок, совершенных в электронном виде, составляет один день.
Представители Владимирского отделения ПАО «Сбербанк» обратили внимание на растущий спрос на электронные услуги на рынке недвижимости Владимирской области.
Заместитель руководителя Управления Александр Киреев отметил: «На данном этапе в регионе порядка 41% услуг оказывается в электронном виде. Немалый вклад в этот показатель внесло Владимирское отделение ПАО «Сбербанк», которое по итогам 10 месяцев текущего года обеспечило 60% регистрации ипотеки с использованием электронных сервисов, что в абсолютном выражении составило почти 3500 сделок.