Штрафы за повторные нарушения ПДД вырастут. Минюст готовит проект нового кодекса об...

Штрафы за повторные нарушения ПДД вырастут. Минюст готовит проект нового кодекса об административных правонарушениях. Нововведения коснутся, в первую очередь, тех, кого первый штраф не вразумил.Так, например, за неоднократные случаи езды с нечитаемыми номерами может грозить денежное взыскание в пять тысяч рублей и лишение прав сроком до трех месяцев. За чрезмерную тонировку повторный штраф вырастет с пятисот до трех тысяч рублей. Предусмотрены и новые штрафы. Среди них - за управление средствами и механизмами, не предназначенными для движения по дорогам общего пользования - до двух тысяч рублей. Речь идет о снегоходах, мотоблоках и кроссовых мотоциклах.