Похищенная газонокосилка, стоимостью 20 000 рублей, изъята.

В октябре текущего года в ОМВД России по Собинскому району поступило сообщение о краже имущества, хранившегося в подвале местного жителя. По словам заявителя, пропала бензиновая газонокосилка, стоимостью 20 000 рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в причастности в совершении кражи был задержан 29-летний житель района.В содеянном фигурант сознался, пояснив, что предполагал нахождение в подвале ценного имущества. Дождавшись момент, когда за ним никто не будет наблюдать, он сломал замок и проник внутрь.Похищенное имущество изъято сотрудниками полиции.Следственным отделом ОМВД России по Собинскому району в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.