Сотрудник полиции рассказала подросткам о важности здорового образа жизни и о страшных последствиях приема наркотических средств...

В рамках второго этапа межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России-2021» сотрудник ОНК УВД по ЮВАО майор полиции Ирина Новичкова провела обучающие занятия со старшеклассниками подшефного ГБУ г. Москвы Центра содействия семейного воспитания «Школа циркового искусства им. Ю.В. Никулина» и двух школах района Некрасовка – ГБОУ «Школа № 2053» и ГБОУ «Школа в Некрасовке».Сотрудник полиции рассказала подросткам о важности здорового образа жизни и о страшных последствиях приема наркотических средств. В том числе Ирина Новичкова осветила правовые аспекты указанной темы, разъяснив на конкретных примерах, какие последствия предусмотрены законодательством за употребление, хранение и распространение наркотических средств и психотропных веществ. Также майор полиции Ирина Новичкова подробно остановилась на уголовной и административной ответственности за совершение преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков.В завершение мероприятий ребятам был продемонстрирован обучающий фильм. Учащиеся смогли задать интересующие их вопросы. На каждый из вопросов сотрудником полиции был дан развернутый ответ.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18