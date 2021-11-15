Злоумышленники заказывали оптовые партии запрещенных средств и веществ в интернет-магазине, затем фасовали их на более мелкие и делали «тайники-закладки»...

«Оперативники УНК ГУ МВД России по г. Москве при содействии 2 ОСБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве и силовой поддержке ОСН «Гром» задержали участников организованной группы, которые занимались сбытом наркотиков через интернет-магазин с использованием «тайников-закладок», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В ходе отработки оперативной информации полицейские установили мужчин 27-лет и 23-лет, которые могут быть причастны к незаконным операциям с наркотиками. Злоумышленники заказывали оптовые партии запрещенных средств и веществ в интернет-магазине, затем фасовали их на более мелкие и делали «тайники-закладки» на территории Москвы и Московской области.В результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленники были задержаны на шоссе Энтузиастов. При досмотре их транспортного средства был обнаружен пакет, в котором находился 41 сверток, массой более 120 граммов. Согласно исследованию, внутри находилось наркотическое средство – N-метилэфедрон.Далее сотрудники полиции в Московской области обнаружили тайник с закладкой, в которой находилось наркотическое вещество мефедрон, массой около 2 килограммов.Следствием ОМВД России по району Ивановское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.УНК ГУ МВД России по г. Москве