Совет Государственной Думы на заседании в понедельник, 15 ноября, рассмотрел правительственные инициативы о введении QR-кодов, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.

Совет Государственной Думы на заседании в понедельник, 15 ноября, рассмотрел правительственные инициативы о введении QR-кодов, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.Первый законопроект вводит изменения в федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", второй — регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте, написал Володин в своем .Парламентарии приняли решение направить инициативы в регионы, Общественную и Счетную палаты, в Совет Федерации. Обсуждение пройдет до 14 декабря включительно."У законодателей, органов исполнительной власти, представителей общественности и бизнеса, экспертов будет возможность их внимательно изучить, высказать свои замечания и предложения", – сообщил спикер.В соответствии с правительственными законопроектами, россияне смогут посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, заведения общепита и непродовольственные магазины, пользоваться железнодорожным и авиационным транспортом при наличии QR-кода о прививке, документа, подтверждающего перенесенный COVID-19, или медицинского отвода от вакцинации. Переходный период продлится до 1 февраля – для получения услуг можно будет предъявить отрицательный ПЦР-тест.