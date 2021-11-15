Эксклюзив Какими видами спорта увлекаются дети в селе Веденское - расскажет Константин...

ЭксклюзивКакими видами спорта увлекаются дети в селе Веденское - расскажет Константин Миронов.Идея воскресить спорт в селе Веденское пришла Олегу Лобосову в 2019 году. На средства федерального гранта получилось открыть шесть спортивных направлений и два детских кружка.Олег Лобосов, президент НКО "Боец":- Я пришел туда обычным тренером, ну и начал заниматся с детьми просто спортом. Здесь пришла идея создать на базе сельского клуба , где раньше находилось очень много молодежи, именно, спортивного клуба. в итоге в 2019 году развивая тот клуб в деревне Глубоково, уже был придуман и написан проект возрождения сельского клуба.Первый клуб был открыт в деревне Глубоково и сразу начал изменять мировоззрение местных жителей. Каждый желающий теперь может тренироваться абсолютно бесплатно.Анастасия Шмыглёва, тренер:- Мировоззрение изменилось. Кто раньше вёл е очень хороший образ жизни, то сейчас посещает и радуется. Занимается спортом и радуется, что занимается спортом. Он поменял свою жизнь на 180 градусов развернул.Клуб "Боец" уже воспитывает первых чемпионов. Рашид Касимов, занимается не первый год. Для юноши открытие клуба - возможность реализовать свои спортивные амбиции.Рашид Касимов, воспитанник спортивного клуба:- Благодарность нашему тренеру, что он два клуба поставил. Мы спокойно тренируемся и нам не нужно завариваться, что нам нужно ехать в город на тренировки. у нас достаточно людей, которые хотят добиваться успехов и они добиваются успехов.Казалось бы у нас такие маленькие условия, но все равно.Сейчас спортивный клуб "Боец" получил очередной грант в размере пяти миллионов. В планах у спортсменов создание лыжной секции, а так же ряд других проектов, направленных на популиризацию спорта в отдалённых районах области.Константин Миронов. Александр Чунаев. "Вести-Владимир"