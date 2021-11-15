В областной столице все школы и детские сады приступили к занятиям в очном режиме. По официальной...

В областной столице все школы и детские сады приступили к занятиям в очном режиме. По официальной информации, эпидситуация стабильна. Ни в одном классе или группе нет оснований для введения карантина или иных ограничительных мер. Но жёсткий мониторинг соблюдения "антиковидных" требований Роспотребнадзора ведётся ежедневно. Как отмечают в мэрии, продолжается вакцинация педагогов. Количество сотрудников, которые сделали прививки или переболели коронавирусом в течение последних шести месяцев, составляет свыше 80 процентов.