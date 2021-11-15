Мероприятие прошло в пресс-центре УМВД России по Владимирской области при участии Общественного совета при региональном УМВД.

Управление МВД России по Владимирской области в лице начальника УМВД генерал-майора полиции Василия Кукушкина и Владимирская региональная общественная организация «Союз журналистов Владимирской области» в лице председателя Александра Карпиловича заключили соглашение о взаимодействии.Соглашение было подписано в пресс-центре УМВД России по Владимирской области при участии Общественного совета при региональном УМВД.Основным предметом соглашения является информационное сотрудничество и взаимодействие УМВД и Союза журналистов по освещению деятельности органов внутренних дел по профилактике преступлений и правонарушений, пропаганде правовых знаний, повышению престижа службы в правоохранительных органах.При подписании соглашения Василий Кукушкин и Александр Карпилович обсудили основные направления и форматы взаимодействия органов внутренних дел и журналистского сообщества Владимирской области и проработали первые мероприятия в рамках подписанного соглашения.