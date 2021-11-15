В городе Курлово Гусь-Хрустального района будет построена открытая хоккейная площадка. Возведут ...

В городе Курлово Гусь-Хрустального района будет построена открытая хоккейная площадка. Возведут объект на средства мецената, сообщает Гусьинфо.Главаадминистрации района, Алексей Кабенкин, обратился с соответствующим предложением к руководителю одного из стекольныхпредприятий. Местом выбрана территория рядом с ФОКом имени Каперского.Благодаря такому социальному партнерству администрации и предпринимателей, впоселках района уже построены и работают несколько спортивных объектов.