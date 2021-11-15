В городе Курлово Гусь-Хрустального района будет построена открытая хоккейная площадка. Возведут ...
В городе Курлово Гусь-Хрустального района будет построена открытая хоккейная площадка. Возведут объект на средства мецената, сообщает Гусьинфо.
Глава
администрации района, Алексей Кабенкин, обратился с соответствующим предложением к руководителю одного из стекольных
предприятий. Местом выбрана территория рядом с ФОКом имени Каперского.
Благодаря такому социальному партнерству администрации и предпринимателей, в
поселках района уже построены и работают несколько спортивных объектов.