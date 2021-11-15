На ликвидацию произошедшего выезжали 2 единицы техники и 8 сотрудников МЧС. Дознаватели устанавливают причину трагедии.

В 02-41 15 ноября в деревне Вамна Гороховецкого района загорелся частный дом и автомобиль. При пожаре пострадал мужчина 1964 года рождения.Прибывшие на место происшествия пожарные не дали огню распространиться на соседние жилые постройки и ликвидировали пламя на площади 49 квадратных метров. Сгорели конструкции, внутренняя отделка, имущество дома и автомобиль.На ликвидацию произошедшего выезжали 2 единицы техники и 8 сотрудников МЧС. Дознаватели устанавливают причину трагедии.