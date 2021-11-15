В историю вмешался аппарат уполномоченного по правам человека.

В Кольчугине 14-летней девочке не выдали паспорт из-за отсутствия у матери QR-кода. Об этом сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека во Владимирской области.К омбудсмену пожаловалась мать двоих детей. Из-за того, что младший ребёнок находится на грудном вскармливании, старшая дочь одна пошла писать заявление в МФЦ. Без родителей бумагу не приняли. Молодая мама не привита от ковида, поэтому у неё не было сертификата, позволяющего прийти в учреждение с ребёнком. Сложилась безвыходная ситуация.В работу включились юристы. После обращения в районную мигнационную службу вопрос был решён.