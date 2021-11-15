Дама признала свою вину в аварии. Теперь ей грозит от 5 до 12 лет колонии с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

В Кольчугино направлено в суд уголовное дело против 22-летней местной жительницы, которую обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем гибель человека. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.По версии следствия, в марте 2021 года пьяная обвиняемая, не имея водительского удостоверения села за руль «BMW». Иномарка принадлежала мужчине, который в тот момент находился на пассажирском сиденье. Девушка не справилась с управлением. «Немец» улетел в кювет и врезался в деревья.В результате беспечный владелец авто от полученных травм скончался на месте ДТП.Дама признала свою вину в аварии. Теперь ей грозит от 5 до 12 лет колонии с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.