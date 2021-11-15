В микрорайоне Лесной города Владимира в школе №48 стена столовой, стараниями юнгой художницы Ксении...

В микрорайоне Лесной города Владимира в школе №48 стена столовой, стараниями юнгой художницы Ксении Исаевой превратилась в сказочный арт-объект. Что послужило вдохновением для неё? Расскажет наш корреспондент Мария Городская.Киты плавают среди облаков, а на спине у них - мельницы и горы. Средневековые мотивы перекликаются с фэнтезийными и романтическими... Когда в школе объявили, что ищут художника для росписи стен в столовой, Ксюша Исаева откликнулась первой - два года учится в художественной школе, а опыт создания фресок уже был.Ксения Исаева, ученица 8 класса:- Я считаю, что раньше было интереснее, рыцарские бои, замки. Вот эта красота. И захотелось нарисовать замок.Вот этот воздушный шар с геральдическим знаком Солнца - из мультфильма "Рапунцель". А среди облаков проглядывают шпили замка.Ксения Исаева, ученица 8 класса:- Я считаю, что что-то нужно было фантастическое нарисовать здесь. Хотелось воодушевиться. И нарисовать китов, Средневековье, фантастику и объединить, потому что это лёгкость, красота и чистота.Рисунки Ксюши появятся и на третьем этаже здания школы - там, по ее замыслу, разместятся герои киностудии "Союзмультфильм".Елена Шигина, директор Средней общеобразовательной школы № 48 г. Владимира:- Благодаря администрации города, в нас вложили много денег, у нас появился новый бассейн, у нас появилась новая шикарная детская площадка, у нас появились пластиковые окна. И, конечно, такие талантливые дети как Исаева Ксения заметили эстетику, заметили все изменения, и, естественно, у них возникла эта идея дальше улучшать школу.Директор Елена Шигина надеется, что родители микрорайона Лесной, увидев какой красочной стала школа, вместо владимирских учреждений, приведут детей к ним. И они докажут, что поселковая школа может быть даже лучше любой городской.Мария Городская. Андрей Синягин. "Вести-Владимир"