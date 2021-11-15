Решение построить современную поликлинику в Муроме было принято ещё в 2019 году. Старый...

Решение построить современную поликлинику в Муроме было принято ещё в 2019 году.Старый поликлинический корпус Детской больницы округа Муром на ул. Красноармейской, 29, признан ветхим и не отвечает современным требованиям.Как сообщила главный врач Детской больницы округа Муром Татьяна Пивикина, строительная площадка уже расчищена, сейчас ведётся перенос сетевых коммуникаций. В ближайшее время начнётся закладка фундамента. «Срок строительства поликлиники составляет 17 месяцев, его окончание намечено на март 2023 года», – уточнила главврач медучреждения.Новая поликлиника рассчитана на 700 посещений в день. Там будут вести приём участковые врачи-педиатры, а также разместятся диагностическая служба, отделения неотложной медицинской помощи и медицинской профилактики. Объём финансирования строительных работ – 335 млн. рублей из областного бюджета, рассказали в пресс-службе администрации Владимирской области.