14 ноября митрополит Владимирский и Суздальский Тихон совершил Божественную литургию в...

14 ноября митрополит Владимирский и Суздальский Тихон совершил Божественную литургию в Свято-Успенском кафедральном соборе города Владимира. Богослужебные песнопения исполнил Архиерейский хор. За богослужением митрополит Тихон совершил две хиротонии клириков храма Архангела Михаила в Красном селе: диаконскую - Дмитрия Измайлова и иерейскую - Николая Савчина.Пресс-служба Владимирской епархии сообщает, что по завершению литургии от благотворителя Александра Сунгаевича Юсифова и его семьи было передано в дар для Успенского собора города Владимира старинное Евангелие, датируемое началом XVII века. Священная книга была реквизирована из кафедрального собора вместе с богослужебной утварью около ста лет назад советской властью в рамках программы изъятия церковных ценностей.Фото: eparh33