Она разместилась в бывшей муниципальной квартире

В Вязниковском районе открыли библиотеку, которая в марте серьезно пострадала в результате пожара. Об этом сообщила администрация Владимирской области.Торжественное открытие учреждения состоялось 12 ноября. Обновленная библиотека разместилась в бывшей муниципальной квартире, в помещениях которой был проведен капитальный ремонт. Для библиотеки сделали отдельный вход, закупили стеллажи и мебель. Вскоре сюда проведут интернет.В настоящее время фонд сельской библиотеки, собранный «всем миром», составляет более 2,5 тыс. книг.Напомним, 28 марта в деревне Бурино пожар полностью уничтожил здание библиотеки. Люди не пострадали, но коллекцию изданий спасти не удалось.