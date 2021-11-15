Имена лучших сантехников назвали в Челябинске. Определились победители звездного чемпионата...

Имена лучших сантехников назвали в Челябинске.Определились победители звездного чемпионата «Лучший сантехник. Кубок России». В нем приняли участие представители отрасли ЖКХ из Владимирской, Волгоградской, Свердловской, Челябинской областей, Красноярского и Ставропольского края, Карелии, Башкирии и Ханты-Мансийского автономного округа.Чемпионату – 10 лет. Он вырос из районного конкурса профмастерства среди сантехников города Челябинска, который впервые был проведен в 2011 году. Поэтому было принято решение сделать юбилейный Всероссийский чемпионат профмастерства «Лучший сантехник. Кубок России» звездным. В нем приняли участие только финалисты прошлых сезонов.В практическом конкурсе им предстояло выполнить задание по монтажу современных систем водоснабжения и системы защиты квартиры от потопа. Члены жюри проверяли правильность монтажа по исполнительной схеме и работоспособность системы с помощью опрессовщика.В результате первое место заняли Виталий Ланцов и Аслан Темурзиев из Сургута.Серебряными призерами стали Мансур Хасанов и Денис Биткулов из Челябинска, которые были чемпионами 2020 года. Третьими на пьедестал почета поднялись победители 2019 года Алексей Потягалов и Андрей Мичурин из Владимира. Они получили денежные призы от 100 до 300 тысяч рублей от организаторов и генерального партнера – компании LD, сообщает оргкомитет соревнований.Церемония награждения впервые прошла в формате сантехбала – участники сменили рабочую спецодежду на белые рубашки и бабочки.Отметим, что команда «Владимирский гарант» была победителем конкурса в 2019 году. Тогда мастера во время отборочных этапов заменили сантехнику в квартире ветерана труда и провели обучающий мастер-класс в Владимирском технологическом колледже.