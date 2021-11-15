ЧП произошло в гаражном кооперативе на Большой Нижегородской у дома номер 100. На место прибыли спасатели – 8 огнеборцев и 3 спецмашины. В одном из гаражей бушевало пламя. Внутри горел

ЧП произошло в гаражном кооперативе на Большой Нижегородской у дома номер 100. На место прибыли спасатели – 8 огнеборцев и 3 спецмашины. В одном из гаражей бушевало пламя. Внутри горел легковой автомобиль – ВАЗ 10-й модели. Очевидцами происшествия стали любители внедорожников, которые оказались неподалеку. В своем сообществе единомышленников они откликаются на призыв о помощи владимирских