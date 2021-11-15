По мнению экспертов, на указанных участках повысится безопасность дорожного движения.

Во Владимире на двух Т-образных перекрёстках скоро начнут работу новые светофоры. Монтаж объектов на пересечении Судогодского шоссе и улицы Зелёной, а также и на перекрёстке между улицами Егорова и Добросельской уже завершён.Как рассказал председатель владимирского горсовета Николай Толбухин, работы по установке были в планах на 2021 год.По мнению экспертов, на указанных участках дорог повысится безопасность дорожного движения.