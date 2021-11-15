Во Владимире завершилась подготовка к открытию движения по новой дорожной развязке на улице...

Во Владимире завершилась подготовка к открытию движения по новой дорожной развязке на улице Сперанского.Новая дорожная развязка с 4-полосным движением соединит улицы Чапаева и Сперанского и будет способствовать более равномерному распределению транспортных потоков в микрорайоне 8-ЮЗ и, в частности, существенно снизит нагрузку на улицу Пугачева, информирует Администрация Владимирской области. Подробнее расскажем в итоговом выпуске новостей, не пропустите.