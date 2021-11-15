Мэрия приняла построенный объект.

Во Владимире во второй половине дня откроют транспортную развязку . Об этом сообщили в мэрии Владимира.Утром 15 ноября чиновники выехали на объект. Акт приёмки работ подписан. Нареканий со стороны властей нет. Дорога готова к вводу в эксплуатацию.Спецтехника ЦУГДа обработает проезжую часть пескосоляной смесью. После 15.00 подрядчик уберёт с неё бетонные блоки и движение будет открыто.Напомним, что на возведение объекта потрачено 107,5 млн рублей. Работы выполняла компания «Трасса». В процессе строительства кольцевой дороги смета выросла на 3,4 миллиона рублей.