Ранее во Владимире была идея сделать многофункциональным пропуск через турникеты. Карточки намеревались объединить с читательским билетом, электронным дневником, питанием в столовой и буфете, а также с проездным, но изменений так и не произошло.
Во Владимире родителей школьников готовят к изменению схемы оплаты питания в столовых. Она станет безналичной. Деньги будут переводиться по карте «Сбербанка».
Средства будут перечисляться через платформу «Аксиома», которая позволяет упростить процесс сбора средств. Однако далеко не все владимирцы имеют карту «Сбера» и не все согласны с тем, что после введения программы их жизнь станет проще.
«Родители получат номер счёта, на который нужно будет переводить деньги. Заявку на питание нужно будет подавать за сутки. Галочки будет проставлять учитель. Заявка в столовую будет формироваться на весь класс», - анонсировали новшества в родительских чатах.
Тем временем мэрия Владимира провела эксперимент по внедрению нового формата в трёх городских школах № 15,19 и 23. Через месяц организация оплаты питания вернулась в прежнее русло.
Ранее во Владимире была идея сделать многофункциональным пропуск через турникеты. Карточки намеревались объединить с читательским билетом, электронным дневником, питанием в столовой и буфете, а также с проездным, но изменений так и не произошло.