Ранее во Владимире была идея сделать многофункциональным пропуск через турникеты. Карточки намеревались объединить с читательским билетом, электронным дневником, питанием в столовой и буфете, а также с проездным, но изменений так и не произошло.

Во Владимире родителей школьников готовят к изменению схемы оплаты питания в столовых. Она станет безналичной. Деньги будут переводиться по карте «Сбербанка».Средства будут перечисляться через платформу «Аксиома», которая позволяет упростить процесс сбора средств. Однако далеко не все владимирцы имеют карту «Сбера» и не все согласны с тем, что после введения программы их жизнь станет проще.«Родители получат номер счёта, на который нужно будет переводить деньги. Заявку на питание нужно будет подавать за сутки. Галочки будет проставлять учитель. Заявка в столовую будет формироваться на весь класс», - анонсировали новшества в родительских чатах.Тем временем мэрия Владимира провела эксперимент по внедрению нового формата в трёх городских школах № 15,19 и 23. Через месяц организация оплаты питания вернулась в прежнее русло.Ранее во Владимире была идея сделать многофункциональным пропуск через турникеты. Карточки намеревались объединить с читательским билетом, электронным дневником, питанием в столовой и буфете, а также с проездным, но изменений так и не произошло.