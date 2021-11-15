Утром 15 ноября школы и детские сады приступили к занятиям в очном режиме. Ни в одном классе или группе нет оснований для введения карантина.

Во Владимире продолжается вакцинация сотрудников сферы образования. Количество привитых и переболевших работников превышает 80% - 5737 человек из 7120.Утром 15 ноября школы и детские сады приступили к занятиям в очном режиме. Ни в одном классе или группе нет оснований для введения карантина по ОРВИ или ковиду.«Мониторинг соблюдения требований Роспотребнадзора продолжается ежедневно. Во всех учреждениях обеспечиваются необходимые меры для безопасности», - рассказали в пресс-службе мэрии.Напомним, что с 8 по 14 ноября прошли внеплановые каникулы. В ДДюТ и городской станции юных натуралистов «Патриарший сад» в этот период занимались около 100 юных воспитанников. В 89 ДОУ работало 758 групп, которые посещали 9680 детей.