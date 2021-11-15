По обвинению в совершении нескольких преступлений перед судом предстанет житель...

По обвинению в совершении нескольких преступлений перед судом предстанет житель Владимира.Следственным управлением УМВД России по городу Владимиру завершено расследование уголовных дел в отношении 27-летнего местного жителя.Обвиняемый был задержан полицейскими в результате отработки оперативной информации. Дома у него оперативники обнаружили более одного грамма наркотиков синтетического происхождения, которые, по его словам, он приобрел для личного потребления.Оперативники установили, что в квартире мужчины собирались компании для употребления наркотиков.Также в ходе следствия установлено, что фигурант похитил мобильный телефон у посетителя одного из развлекательных заведений, причинив ущерб на сумму 10 000 рублей и пытался похитить товар из сетевого магазина.Похищенное имущество было изъято сотрудниками полиции.В настоящее время уголовные дела направлены в суд, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.