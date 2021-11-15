22-летняя жительница Кольчугина обвиняется нарушении правил дорожного движения, повлекшем по...

22-летняя жительница Кольчугина обвиняется нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, совершенном в состоянии опьянения.По версии следствия, в марте 2021 года в утреннее время обвиняемая, не имея водительского удостоверения на право управления транспортным средством и находясь в состоянии опьянения, села за руль автомобиля «BMW», принадлежащего ее знакомому, который в тот момент находился на пассажирском сиденье. Потеряв управление, девушка съехала с дороги и врезалась в деревья.В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиру автомобиля причинены телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия.В ходе предварительного следствия девушка вину в совершенном преступлении признала полностью. Уголовное дело направлено в Кольчугинский городской суд. За совершение подобного преступления предусмотрено наказание от 5 до 12 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.