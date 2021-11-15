Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 67 677 владимирцев.

Во Владимирской области на 15 ноября выявлено 325 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 65 человек. Ещё 40 жителей подхватили опасную болезнь в Муромском, 38 - в Ковровском, 35 - в Гусь-Хрустальном, 17 - в Юрьев-Польском, 16 - в Петушинском, 15- в Вязниковском районах. По 13 инфицированных прибавилось в Кольчугинском, Киржачском и Александровском, по 12 - в Суздальском и Камешковском, 10 - в Собинском районах. Сразу 8 положительных тестов на ковид пришли пациентам в Гороховецком, 7 - в Меленковском, по 5 - в Судогодском и Селивановском районах, а также 1 - в ЗАТО Радужный.Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 67 677 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 15 856 случаев во Владимире, 7809 - в Гусь-Хрустальном районе, 7472 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.