Сегодня ночью, в 2.41, в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в...

Сегодня ночью, в 2.41, в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: Гороховецкий район, деревня Вамна, дом 32.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение дома и автомобиля. Пожарные не дали огню распространиться на соседние жилые строения и ликвидировали горение на площади 49 кв. метров. Сгорели конструкции, внутренняя отделка, имущество дома и автомобиль. К сожалению, на пожаре пострадал мужчина 1964 года рождения.В ликвидации пожара от МЧС участвовали 2 единицы техники, 8 человек личного состава, сообщает пресс-служба регионального отделения организации. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.