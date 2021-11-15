Вердиктом коллегии присяжных заседателей местный житель признан виновным в убийстве знакомого. 12...

Вердиктом коллегии присяжных заседателей местный житель признан виновным в убийстве знакомого.12 ноября коллегия присяжных заседателей в Александровском городском суде вынесла обвинительный вердикт местному жителю.Установлено, что в новогоднюю ночь, 1 января 2021 года в период времени с 4 до 7 часов утра возле одного из домов на ул. Совхоз Правда в городе Александрове в ходе словесного конфликта, переросшего в обоюдную борьбу, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес своему знакомому с силой удар ножом в шею.Колото-резаное ранение с повреждением глотки и гортани стало причиной смерти потерпевшего 2 января в местной больнице от геморрагического шока.На суде мужчина вину в совершении преступления не признал. Он пояснил, что в новогоднюю ночь в машине между приятелям возник конфликт. Выйдя из автомобиля, знакомый ударил его первым и затем продолжил избиение. Дальнейшие действия обвиняемого были, якобы, продиктованы необходимой обороной.С данной версией подсудимого коллегия присяжных не согласилась. Приговор по делу будет вынесен в конце ноября 2021 года, информирует пресс-служба прокуратуры области.