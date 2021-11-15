При возникновении опасных ситуаций владимирцев просят звонить по номерам 101 или 112.

Владимирский центр по метеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что в ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца дня ожидается усиление северного ветра до 15-17 метров в секунду.В связи с этим повышаются риски возникновения ЧС, связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, авариями на объектах ЖКХ, затруднениями в работе транспорта, увеличением количества ДТП, обрушением различных конструкций, падением деревьев.В МЧС рекомендуют водителям не оставлять машины под ветхими деревьями и слабоукрепленными баннерами и щитами.При возникновении опасных ситуаций владимирцев просят звонить по номерам 101 или 112.