Накануне, 14 ноября, в воскресенье вечером, произошло ДТП на автодороге М-7 в Вязниковском районе,...

Накануне, 14 ноября, в воскресенье вечером, произошло ДТП на автодороге М-7 в Вязниковском районе, на 308 км около деревни Илевники.Сообщение об аварии поступило в 20.59. На место прибыли подразделения МЧС, скорая медицинская помощь, ГИБДД. В результате ДТП произошло столкновение 2-х транспортных средств, имеется пострадавший. Сотрудниками МЧС проводилась деблокировка пострадавшего.Всего в ликвидации последствий ДТП принимало участие 12 человек, 4 единицы техники, в том числе от МЧС 7 человек, 2 единицы техники, сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области.