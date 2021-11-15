Основная часть посадок прошла на 14 участках общей площадью 24,4 га.

Во Владимирской области высадили более 47 тысяч хвойных деревьев. Основная часть посадок прошла на 14 участках общей площадью 24,4 гектара.Ещё 160 деревьев и кустарников хвойных и лиственных пород посажено на территории шести учебных заведений, на общей площади 0,4 га.В акции приняли участие 1000 тысячи человек, среди которых были волонтёры, студенты, сотрудники промышленных предприятий, работники лесного хозяйства, бюджетники.Организаторами мероприятий выступили департамент лесного хозяйства, местные лесничества, Муромцевский лесотехнический техникум, а также филиалы ГАУ ВО «Владлесхоз», которые предоставили саженцы и инвентарь.