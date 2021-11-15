На три меньше, чем накануне. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе теперь 67 677. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (65 заболевших за

На три меньше, чем накануне. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе теперь 67 677. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (65 заболевших за сутки). Вчера прибавка составляла 68. Всего с начала пандемии в областном центре уже 15 856 заражённых. Общая статистика по области выглядит сейчас так: Владимир — 15 856 случаев (+65)Гусь-Хрустальный — 7