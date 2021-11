ВТБ Лизинг предлагает льготные условия по приобретению автобуса ПАЗ Вектор Next 2020 года выпуска. Кроме действующей скидки в размере 7% от рекомендованной розничной цены, на автобусы доступна ..

ВТБ Лизинг предлагает льготные условия по приобретению автобуса ПАЗ Вектор Next 2020 года выпуска. Кроме действующей скидки в размере 7% от рекомендованной розничной цены, на автобусы доступна дополнительная выгода в 300 000 рублей. Предложение ограничено и действует до 30 ноября 2021 года.Благодаря фирменной программе ВТБ Лизинг и ПАЗ модель Вектор Next стоимостью от 4 142 000 рублей доступна в лизинг с выгодой не менее 587 000 рублей от рекомендованной розничной цены. Также за счет налоговых преференций в лизинге дополнительно можно сэкономить до 1,3 млн рублей при сроке договора 3 года и авансе 20%. В период действия договора предприятие может получить вычет налога на добавленную стоимость до 20%, а также уменьшить налог на прибыль в таком же размере за счёт отнесения лизинговых платежей на расходы.ПАЗ Вектор Next дважды удостоен престижной премии «Лучший автобус года». Среди ключевых особенностей машины отмечается улучшенная эргономика водительского места, низкий уровень шума в салоне и климатический комфорт. Автобус отличается доступной ценой, простотой в обслуживании и выгодной стоимостью владения, высоким ресурсом кузова и силовых агрегатов, а также высокой маневренностью. Совокупность современных технических решений позволяет обеспечить полную безопасность при транспортировке пассажиров.