За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 41 дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 41 дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими в них людьми, в которых 5 человек погибли и 47 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 5 несовершеннолетних.Полицейскими оформлено 400 происшествий с материальным ущербом.Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 55 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. С участием водителей в нетрезвом состоянии зарегистрировано 3 происшествия.г. Владимир:По предварительной информации, 11.11.2021 г. около 07:40 в г. Владимир на ул. Безыменского у д.7 водитель автомобиля «Шкода», 1985 г.р., допустил наезд на пешехода 1962 г.р., которая переходила проезжую часть дороги в неустановленном для перехода месте в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход направлен на амбулаторное лечение.Муромский район:По предварительной информации, 09.11.2021 г. около 18:45 в г. Муром на ул. Войкова у д.13А водитель автомобиля «Рено», 1965 г.р., при повороте допустил столкновение с движущимся навстречу в прямом направлении автомобилем «ВАЗ» под управлением водителя 2001 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «Рено» и водитель автомобиля «ВАЗ» направлены на амбулаторное лечение.Гусь – Хрустальный район:По предварительной информации, 10.11.2021 г. около 11:00 в г. Гусь – Хрустальный на ул. Транспортная у д.29 водитель автомобиля «КАМАЗ», 1981 г.р., совершил наезд на пешехода 1947 г.р., которая внезапно вышла на дорогу. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась.Вязниковский район:По предварительной информации, 12.11.2021 г. около 14:50 в п. Октябрьский на ул. Маяковского у д. 50 водитель автомобиля «ГАЗ», 1970 г.р., на перекрестке неравнозначных дорог при выезде на главную дорогу в направлении п. Никологоры не уступил дорогу автомобилю "Рено" под управлением водителя 1971 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля "Рено" направлен на амбулаторное лечение.Вязниковский район:По предварительной информации, 13.11.2021 г. около 21:40 на 21 км автодороги «Ковров - Крестниково - ст. Сарыево» водитель автомобиля «Рено», 1975 г.р., совершил съезд в левый по ходу движения кювет, где совершил наезд на препятствие (дерево), после чего произошло возгорание автомобиля. В результате ДТП водитель автомобиля «Рено» госпитализирован.Ковровский район:По предварительной информации, 14.11.2021г. около 17:10 в г. Ковров на ул. Волго-Донская у д.44 водитель автомобиля «Шкода», 1972 г.р., при выезде с прилегающей территории на главную дорогу допустил столкновение с автомобилем «Хендай» под управлением водителя 1976 г.р., который двигался по главной дороге. В результате ДТП водитель и пассажир 1962 г.р. автомобиля «Шкода» госпитализированы.Кольчугинский район:По предварительной информации, 14.11.2021г. около 18:00 на 21 км автодороги «Юрьев-Польский - Кольчугино» водитель автомобиля «ВАЗ», 1989 г.р., двигаясь в сторону г. Юрьев-Польский, при прохождении правого поворота допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Шкода» под управлением водителя 1955 г.р., который двигался во встречном прямом направлении. В результате ДТП водитель и пассажир 1999 г.р. автомобиля «ВАЗ», а также пассажир автомобиля «Шкода» 2017 г.р. госпитализированы; пассажир автомобиля «ВАЗ» 2004 г.р. и пассажир автомобиля «Шкода» 2013 г.р. направлены на амбулаторное лечение.