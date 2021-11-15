По состоянию на 12 ноября в медорганизациях региона действует 2315 коек для пациентов с новой...

По состоянию на 12 ноября в медорганизациях региона действует 2315 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 86,8 процента из них занято (2009), свободны 306 коек.53345 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 67 человек.Напомним, что 15 ноября выявлено 325 новых случаев заболевания, всего за время пандемии заболели 67677 человек.За период наблюдения в области отмечено 2349 летальных случаев, в том числе за сутки от ковида скончались 2 человека.