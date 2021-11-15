Мужчина нанёс жертве не менее трёх ударов ножом.

В Вязниках по подозрению в убийстве задержан 32-летний мужчина.На одной из городских улиц 4 ноября местные жители обнаружили тело вязниковца с признаками насильственной смерти. Следователи и полиция установили, что к преступлению может быть причастен один из местных жителей.По версии Следкома, вечером 3 ноября между мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого душегуб нанёс жертве нее менее трёх ударов ножом. От полученных травм 38-летний потерпевший скончался на месте происшествия.На допросе подозреваемый признался в убийстве. По ходатайству следователя он арестован.Расследование уголовного дела продолжается.