На Руси говорили: Акиндин разжигает овин, а Пигасий солнце гасит.

На Руси говорили: "Акиндин разжигает овин, а Пигасий солнце гасит."ИСТОРИЯАкиндин, Анемподист и Пигасий жили при правлении персидского царя Сапура II. Они тайно исповедовали христианство и обращали людей к новой вере. Однажды на них донесли, после чего их царь подверг их жестоким пыткам. Во время наказаний стали происходить чудеса: рассыпались веревки, огонь гас, а царь, извергавший из себя проклятия, и вовсе онемел. Глядя на такое, многие служители царя тотчас же перешли на сторону мучеников. Разгневанный таким предательством царь приказал отрубить всем головы.ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫВ этот день сушили зерно в овинах, а в огне пекли картошку.Вечерний туман – к сильному ветру.Дороги развезло – теплая погода продлится еще месяц.Разлетались галки и синицы – ожидайте снегопад.Выпавший снег – к обильным весенним паводкам.ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 15 НОЯБРЯ 2022 ГОДАДавать денег в долг – про возврат можно позабыть.Нельзя в день Акиндина и Пигасия просить о помощи – пользы не будет.Нельзя сплетничать, раскрывать чужие секреты – накличете на себя черную полосу.ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ В СЕГОДНЯШНИЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРАЗДНИКЧтить Шуйско-Смоленскую икону Божией Матери.Возвращать долги.Просить прощения у тех, кого могли обидеть.Обновить гардероб – покупать стоит лишь качественные вещи.Загадывали в сегодняшний церковный праздник самые сокровенные желания – они скоро обязательно сбудутся!