Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сделал прививку от гриппа. Об этом он сообщил у себя в телеграм-канале в понедельник, 14 ноября. «В этом году проявляет активность новый

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сделал прививку от гриппа. Об этом он сообщил у себя в телеграм-канале в понедельник, 14 ноября. «В этом году проявляет активность новый агрессивный штамм, поэтому лучше провести профилактику» – отметил губернатор области Прививку можно сделать бесплатно в поликлинике либо дополнительных пунктах вакцинации: в гипермаркетах «Глобус» и «Лента» в гастромаркете «На