В Патриаршем саду Владимира Александр Авдеев встретился с предпринимателями, которые помогают мобилизованным бойцам и их семьям, а также вынужденным переселенцам из ЛДНР и Украины.

В Патриаршем саду Владимира Александр Авдеев встретился с предпринимателями, которые помогают мобилизованным бойцам и их семьям, а также вынужденным переселенцам из ЛДНР и Украины.«Предприниматели подключились к поддержке наших бойцов с самого начала кампании. В непростой период частичной мобилизации бизнес также не остался в стороне. В частности, очень большая помощь оказана ковровской учебке. Хочу поблагодарить всех, кто принимает участие в подготовке дополнительной помощи военнослужащим, в обеспечении собственных сотрудников экипировкой, инвентарём», – обратился глава региона к бизнес-сообществу.Общими усилиями удалось собрать более 60 млн рублей.В благодарность за поддержку более 100 ИП и руководителей предприятий, которые внесли весомый вклад в поддержку мобилизованных и их семей, получили региональные награды.Добавим, что по итогам встречи Александр Авдеев поручил создать единый спонсорский счёт для сбора всех средств. Поддержана инициатива учредителя компании «Игротэк» Алексея Андреева о закупке новогодних подарков детям мобилизованных резервистов.