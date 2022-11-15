14 ноября в музей-заповедник «Александровская слобода» прибыли Иван Грозный, Елена Глинская, князь Серебряный …и еще более 40 артистов Московского театра оперетты.

14 ноября в музей-заповедник «Александровская слобода» прибыли Иван Грозный, Елена Глинская, князь Серебряный ... и еще более 40 артистов Московского театра оперетты. А все потому, что театр в преддверии 95-летия готовит исторический мюзикл «Князь Серебряный», действие которого происходит именно в Слободе.Режиссер-постановщик мюзикла, заслуженный деятель искусств России Валерий Архипов, побывал в музее еще летом, проникся духом эпохи, и с тех пор его не покидала идея погрузить артистов в обстоятельства «места», связанного с российской историей. «Александровская слобода» - это эпическая фреска, живописующая огромный пласт российской истории, российской жизни, русского менталитета, выходящий далеко за рамки временных границ, очерченных местом и временем действия. Соприкосновение с этой уникальной точкой на географической карте России поможет артистам в создании образов героев спектакля», - считает Валерий Архипов.Для участников мюзикла и команды журналистов и блогеров музейщики провели экскурсию «Александровская слобода - забытая столица» с посещением Государева двора, царской трапезной и средневековых погребов. А еще творческие экскурсанты с удовольствием «разыграли» интерактивную музейную программу «Выбор царской невесты», после чего в музейном антураже Валерий Архипов вместе с артистами, облаченными в костюмы своих исторических персонажей, показали небольшой фрагмент репетиции и устроили потрясающе эффектную фотосессию.Своими эмоциями и впечатлениями о музее поделился «князь Серебряный» - Павел Иванов, ведущий солист театра оперетты: «В Александровскую слободу мы приехали, чтобы проникнуться духом той эпохи, ощутить величие личности Ивана Грозного, почувствовать мощь России, которая в то время набирала и набирала силы. У вас великолепный музей и я советую всем, кто еще не был здесь, приехать обязательно! ».Авторы мюзикла – композитор Аркадий Укупник и драматург Карен Кавалерян создали его по мотивам одноименного исторического романа Алексея Толстого. Они придумали прекрасную историю любви на фоне тревожных времен опричнины, подробно воссоздав один из сложных периодов эпохи правления Иоанна Грозного, добавив в произведение мистические ноты и сохранив русские национальные мотивы. Основной темой спектакля стало соперничество в любви к прекрасной боярыне Елене храброго воина - князя Серебряного и жестокого опричника Вяземского, готового на все ради достижения своей цели.Премьерные показы состоятся в Московском театре оперетты уже 26 и 27 ноября. Кстати, музейщики «Александровской слободы» в числе приглашенных.