Создать единый спонсорский счет - с таким предложением выступили предприниматели на встрече с...

Создать единый спонсорский счет - с таким предложением выступили предприниматели на встрече с губернатором. Александр Авдеев накануне встретился с бизнес-сообществом и поблагодарил предпринимателей за помощь российским военным. Какие вопросы прозвучали на встрече, в репортаже Екатерины Васильевой.В зале конгресс-холла Патриаршего сада предприниматели самых разных масштабов и направлений: от самых крупных жилищных застройщиков региона до владельцев небольших предприятий. Сегодня всех объединяет не только бизнес. Желание помочь нашим ребятам на фронте. Кто-то начал собирать средства и вещи уже весной, другие - с начала частичной мобилизации.Елена Чайка, предприниматель:- Для нас это очень важная близкая тема. Я вообще являюсь дочерью офицера. Поэтому для меня это крайне близко. Я считаю, что все должны оказать посильную помощь и, конечно, коммерческие организации никак не могут остаться в стороне.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- И здесь я хотел сказать слова благодарности не заочно, не через СМИ, а глядя в глаза, спасибо огромное. Потому что суммарно объем помощи, который был собран, он превышает более 60 миллионов рублей, и это более 150 позиций, начиная от зубных щеток и бритв и заканчивая уазиками, квадроциклами, коллиматорами и так далее.Александр Авдеев рассказывает: Ковровская часть в сентября не была готова принять тысячи мобилизованных. И здесь владимирские предприниматели сработали оперативно. Сегодня другая задача - равномерно оказывать адресную помощь. Как долго будет идти специальная операция - сложный геополитический вопрос. Задача общества сплотиться и поддерживать как тех, кто отстаивает интересы страны, так и друг друга на местах.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Мы несколько раз в неделю, как минимум два, форсируем грузы, которые туда отправляются. И не стали ориентироваться на армейский склад, у нас уже есть свой склад в Белгородской области, его заполняем, и по мере того, как есть возможность заместителю по тылу выйти, забрать, отвезти на передовую.Часть предприятий региона уже перешла на "военные рельсы": саперные кошки, печи, спальные мешки. Готовятся к отправке бани владимирских производителей. Предложение от губернатора - ввести в график работы "час помощи фронту". Но многие производители пока не знают, что могут сделать для бойцов.- А у кого можно узнать номенклатуру материалов, которые нужны для снабжения....У бизнесменов есть другая просьба - создать единый спонсорский счет. Сборы средств идут постоянно, но даже в это непростое время находятся мошенники. Зафиксированы случаи, когда деньги и посылки не доходили до адресатов. Без поддержки волонтеров и бизнеса в зоне СВО было бы очень тяжело, рассказывает доброволец Алексей Кокоткин. Сослуживец легендарной "Корсы" - Ольги Качуры. От лица всех солдат он передал благодарность жителям региона.Алексей Кокоткин, доброволец:- Успехов и процветания, в первую очередь, спасибо, что помнят, спасибо, что помогают. Владимирская область одна из лучших участников в области снабжения.Александр Авдеев вручил предпринимателям областные награды и благодарственные письма. А те, в свою очередь, выступили с еще одной инициативой - организовать закупку новогодних подарков для детей мобилизованных.Екатерина Васильева, Семен Карпов. «Вести-Владимир»