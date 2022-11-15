Программа реновации проходит не только в границах старой Москвы, но и в Троицком и Новомосковском административных округах. С начала 2022 года в новые квартиры переехали более двух тысяч жителей ТиНАО.

Программа реновации проходит не только в границах "старой" Москвы, но и в Троицком и Новомосковском административных округах. С начала 2022 года в новые квартиры переехали более двух тысяч жителей ТиНАО.С момента старта программы в Троицком и Новомосковском административных округах началось переселение из 41 ветхого дома. Им предоставили квартиры в пяти новостройках.Всего в Новой Москве за время действия программы новые квартиры увеличенной площади получили свыше 3,5 тысячи человек. Из них 2,2 тысячи – с начала текущего года, сообщил министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества Максим Гаман.Переселение в Троицком и Новомосковском округах началось в 2020 году. Из 13 старых домов переехали жители поселка Шишкин Лес.На сегодняшний день в Новой Москве строится и проектируется еще восемь объектов, уточнил глава столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин. По его словам, в ТиНАО расселено 25 домов, из них 15 снесено. Его слова передает портал mos.ru.В реализации программы власти Москвы к мнению жителей. Будущие переселенцы могут направить свои замечания и пожелания по планировке кварталов реновации.Так, замечания возникли у жителей района Бабушкинский. Там планировали построить гостиницу, но вместо нее решено возвести социальные объекты.В районе Северное Тушино местные жители предложили перенесли место размещения пешеходного перехода. Власти пошли навстречу просьбам горожан. Также в районе отказались от строительства дороги, которая прошла бы рядом с домами.Программа реновации – это не только жилье, но и социальные объекты. Так, в 2024 году в Зеленограде, Некрасовке и Измайлове новые районные поликлиники.Программу реновации в августе 2017 года утвердил мэр столицы Сергей Собянин. Первый этап продлится до 2024 года. Расселят 1087 домов. 52 здания уже демонтировали. Второй этап пройдет с 2024 по 2028 годы, третий – в 2029-2032 годах.Москвичи получают квартиры с полной отделкой комфорт-класса. Там установлены современные стеклопакеты, радиаторы отопления, электрическая плита.Дома по реновации строятся в максимально возможной близости от старых. Переселенцы сохраняют привычный образ жизни: пользуются теми же социальными объектами, станциями метро, остановками общественного транспорта, магазинами, местами отдыха.