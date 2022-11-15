Внук Аллы Пугачевой оказался в сложной ситуации.

Внук Аллы Пугачевой оказался в сложной ситуации.Не так давно по Сети расползлись слухи о том, что сын Кристины Орбакайте покинул Россию, причем оставил здесь свою жену. Он попался на одной из вечеринок в США, на которой хорошо проводил время в окружении девушек-танцовщиц, в то время как его благоверная ходила по столичным праздникам в гордом одиночестве. Где сейчас находится внук Аллы Пугачевой, точно сказать сложно – в соцсетях он это не комментирует.Впрочем, штаты для молодого музыканта – это, можно сказать, второй дом. Ведь он удирал туда еще раньше, поэтому очевидно сейчас чувствует себя как в своей тарелке. Артист когда-то учился там в институте, связанном с кинематографом, но бросил все и уехал обратно в Россию – как говорит, ради девушки.Но за время жизни в США у него накопилось немало историй, которые он время от времени рассказывает. Так, например, однажды прямо средь бело дня его скрутили копы, причем по нелепой случайности. Внук Аллы Пугачевой снимался в проекте и по сценарию должен был войти в дом в черной балаклаве и с оружием – игрушечным, конечно.Однако прохожие этого не знали, а потому, увидев его, вызвали полицию. На место приехали четыре копа и сразу же повалили Никиту Преснякова, который даже ничего не успел объяснить, на землю. К счастью, его спасла съемочная группа, которая выбежала из дома с камерами и все объяснила – если бы не они, у внука Аллы Пугачевой могли бы быть большие проблемы.