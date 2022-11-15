Стало известно, что в июне 2021 года сотрудниками полиции в ходе осмотра места происшествия был...

Стало известно, что в июне 2021 года сотрудниками полиции в ходе осмотра места происшествия был обнаружен и изъят сверток с наркотическим средством, содержащим вещество мефедрон (4-метилметкатион) массой 99,60 грамм. В дальнейшем он был помещен в служебный сейф, сообщается на официальном сайте прокуратуры Владимирской области.Правда, через несколько дней бывший врио начальника МО МВД России «Ковровский» забрал сверток с наркотическим веществом, оставив вместо него поваренную соль.Сообщается, что помимо этого, для повышения показателей результатов деятельности ОКОН МО МВД России «Ковровский», мужчина «осуществлял незаконное покровительство и непринятие мер по отношению к гражданину, систематически осуществляющему незаконный сбыт наркотических средств на территории города Ковров, взамен получения информации от него о месте нахождения сделанных им тайников».Уголовное дело будет рассматривать Ковровский городской суд. Бывшему начальнику грозит до 15 лет лишения свободы.Фото: pxfuel.com