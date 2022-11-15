В Ленинском суде города Владимира продолжается рассмотрение уголовного дела по обвинению врио...

В Ленинском суде города Владимира продолжается рассмотрение уголовного дела по обвинению врио заместителя Губернатора Владимирской области Григория Вишневского.Напомним, он обвиняется в получении взяток в крупном размере и мошенничестве.Как сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Владимирской области, в ходе подготовительной части судебного заседания был определен состав суда, установлены личности участников разбирательства, им разъяснены процессуальные права. Кроме того, разрешен вопрос о мере пресечения в отношении подсудимого на период рассмотрения уголовного дела – срок содержания Вишневского под стражей продлен до 26 апреля 2023 года.Следующее судебное заседание назначено на 30 ноября 2022 года в 14 часов. В этот день планируется начать судебное следствие.Фото из архива "ГТРК" Владимир