Компания «Энергосбыт Волга» объявила во Владимирской области старт премии «Золотая опора» -...
Компания «Энергосбыт Волга» объявила во Владимирской области старт премии «Золотая опора» - 2022.
Статусная награда вручается самым надёжным потребителям электроэнергии среди организаций и предприятий региона. Для победы необходимо в течение года выполнять условия
договоров, своевременно производить расчёты, соблюдать режим энергопотребления и вести его эффективный учёт, внедрять
энергосберегающие технологии. Подробные условия участия опубликованы на странице конкурса на сайте компании.
Лучшие потребители определяются в нескольких категориях.
Обладателем Гран-при «Золотая опора» - 2022 станет потребитель, выполнивший все условия конкурса и соответствующий ряду критериев.
Победители также будут определены в четырёх номинациях:
«Отличник платёжной дисциплины среди исполнителей
коммунальных услуг»;
«Отличник платёжной дисциплины среди предприятий
крупного бизнеса»;
«Отличник платёжной дисциплины среди предприятий
среднего бизнеса»;
«Отличник платёжной дисциплины среди предприятий
малого бизнеса и физических лиц».
Дипломы конкурса будут вручены лучшему цифровому партнёру, добросовестным потребителям за лучшую платёжную дисциплину,
наибольший объём потребления, лучший прирост потребления, за активное взаимодействие.
Награждение победителей и дипломантов национальной премии «Золотая опора» - 2022 состоится во Владимирской области в декабре.
Премия «Золотая опора» вручается энергосбытовыми компаниями по всей России с 2005 года. Цель конкурса - повышение эффективности
взаимодействия с потребителями-юридическими лицами. На данный момент «Энергосбыт Волга» обслуживает более 11 тысяч организаций и
предприятий во Владимирской области. Компания выступает за стабильные партнёрские отношения с каждым клиентом.
Фото https://www.pxfuel.com/en/photos