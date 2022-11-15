Компания «Энергосбыт Волга» объявила во Владимирской области старт премии «Золотая опора» -...

Компания «Энергосбыт Волга» объявила во Владимирской области старт премии «Золотая опора» - 2022.Статусная награда вручается самым надёжным потребителям электроэнергии среди организаций и предприятий региона. Для победы необходимо в течение года выполнять условиядоговоров, своевременно производить расчёты, соблюдать режим энергопотребления и вести его эффективный учёт, внедрятьэнергосберегающие технологии. Подробные условия участия опубликованы на странице конкурса на сайте компании.Лучшие потребители определяются в нескольких категориях.Обладателем Гран-при «Золотая опора» - 2022 станет потребитель, выполнивший все условия конкурса и соответствующий ряду критериев.Победители также будут определены в четырёх номинациях:«Отличник платёжной дисциплины среди исполнителейкоммунальных услуг»;«Отличник платёжной дисциплины среди предприятийкрупного бизнеса»;«Отличник платёжной дисциплины среди предприятийсреднего бизнеса»;«Отличник платёжной дисциплины среди предприятиймалого бизнеса и физических лиц».Дипломы конкурса будут вручены лучшему цифровому партнёру, добросовестным потребителям за лучшую платёжную дисциплину,наибольший объём потребления, лучший прирост потребления, за активное взаимодействие.Награждение победителей и дипломантов национальной премии «Золотая опора» - 2022 состоится во Владимирской области в декабре.Премия «Золотая опора» вручается энергосбытовыми компаниями по всей России с 2005 года. Цель конкурса - повышение эффективностивзаимодействия с потребителями-юридическими лицами. На данный момент «Энергосбыт Волга» обслуживает более 11 тысяч организаций ипредприятий во Владимирской области. Компания выступает за стабильные партнёрские отношения с каждым клиентом.Фото https://www.pxfuel.com/en/photos